Laut Statistischem Landesamt : Moerser haben 4902 Euro Schulden pro Kopf

IT NRW hat die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände auf die Bürger umgerechnet. Foto: dpa

Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn/Rheurdt Das Statistische Landesamt NRW hat die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände auf die Bürger umgerechnet. Wo in der Region die „Miesen pro Person“ am niedrigsten sind.

Die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände Nordrhein-Westfalens beliefen sich Ende 2021 auf rund 60,1 Milliarden Euro, das waren 26 Millionen Euro (plus 0,04 Prozent) mehr als ein Jahr zuvor. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW) als Statistisches Landesamt mitteilt, ergab sich damit rein rechnerisch für jede Einwohnerin und jeden Einwohner des Landes eine Verschuldung von 3359 Euro (2020: 3353 Euro).

Im Vergleich zum 31. Dezember 2011 stiegen die Schulden um 3,4 Millionen Euro (plus 6 Prozent). Im Jahr 2001 betrug der Schuldenstand der NRW-Kommunen lediglich 36,1 Milliarden Euro. Bei dieser Betrachtung werden neben den Schulden der Kernhaushalte auch die Schulden der kommunalen Eigenbetriebe, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts berücksichtigt.

Die höchste Pro-Kopf-Verschuldung der kreisangehörigen Gemeinden in NRW hatten Ende 2021 Siegburg im Rhein-Sieg-Kreis (11.577 Euro) und Velbert im Kreis Mettmann (6525 Euro). In Salzkotten (Kreis Paderborn; 6 Euro) fiel die Schuldenlast am geringsten aus – die Stadt Velen (Kreis Borken) war als einzige Kommune in NRW schuldenfrei. Von den kreisfreien Städten im Land wiesen Ende 2021 Mülheim an der Ruhr (10.006 Euro) und Oberhausen (9.555 Euro) die höchsten Pro-Kopf-Verschuldungen auf; die niedrigsten Werte hatten hier Düsseldorf (1870 Euro) und Hamm (2035 Euro).

In Moers ist die Pro-Kopf-Verschuldung in den vergangenen zehn Jahren zwar leicht gesunken, insgesamt aber hoch. Rein rechnerisch war in der Grafenstadt im vergangenen Jahr jede Einwohnerin und jeder Einwohner mit 4902 Euro belastet. Ende 2020 lag der Wert bei 5044 Euro (minus 2,8 Prozent), 2011 bei 4981 Euro (minus 1,6 Prozent).

Anders sieht es in Kamp-Lintfort aus. In Moers‘ Nachbarstadt hat die Pro-Kopf-Verschuldung im Vergleich zu 2011 deutlich zugenommen, bewegt sich insgesamt aber auf einem niedrigeren Niveau. So hatten die Kamp-Lintforter im Jahr 2011 1309 Euro pro Person. 2020 waren es 2514 Euro, im vergangenen Jahr 2451 Euro.

Zum Vergleich: Neukirchen-Vluyner waren 2011 lediglich mit 822 Euro pro Kopf verschuldet. 2020 schlugen aber bereits 2248 Euro zu Buche, ein Jahr später 2244 Euro. Auf lange Sicht gesunken ist Verschuldung pro Einwohner lediglich in der Kreis Klever Gemeinde Rheurdt. Dort lag sie 2011 bei 140 Euro, 2020 bei 98 Euro und 2021 bei 89 Euro.

Allein die Schulden der kommunalen Kernhaushalte beliefen sich laut IT NRW Ende vergangenen Jahres auf fast 47 Milliarden Euro. Sie setzten sich aus Kassenkrediten zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe (20,2 Milliarden Euro), mittel- und langfristigen Krediten (Investitionskrediten; 24,5 Milliarden Euro) sowie Wertpapierschulden (2,2 Milliarden Euro) zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Kassenkredite um 3,1 Prozent. Die Kredite stiegen um 1,5 Prozent und die Wertpapierschulden blieben unverändert. Sie werden sowohl für investive Zwecke als auch zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen eingesetzt.