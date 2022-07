Event in Dormagen : „City Beach“ steht mit Mega-Programm in den Startlöchern

Dormagen Ab Freitag, 8. Juli, herrscht Strand-Atmosphäre in der Dormagener Innenstadt. Das Programm ist in diesem Jahr besonders umfangreich. Zahlreiche Aktivitäten sind geplant.

Insgesamt 120 Kubikmeter feinen Sand werden die Technischen Betriebe Dormagen (TBD) rund ums Historische Rathaus auf der Kölner Straße verteilen, zudem halten 14 große Palmen Einzug in die Innenstadt. Auf knapp 50 Liegestühlen kann dann die Eröffnug des SWD City Beach gefeiert werden. Ab 19.30 Uhr steigt am Freitag die Party „Strabi Beats“, bei der angesagte DJs an den Turntables bis Mitternacht tanzbare elektronische Musik auflegen.

Samstag, 9. Juli, ist Nahwerte-Tag am City Beach. Der 2021 gelaunchte, rein lokale Online-Marktplatz www.nahwerte.de vereint mittlerweile knapp 40 Akteure aus der Dormagener Wirtschaft unter einem Dach. Einige werden sich am Samstag mit Angeboten am Beach präsentieren, darunter Rheinstein, Weinfrau & Wassermann mit Ausschank, Oton Hörakustik, die evd, JP Service Fee und Entspannungskurse Simone Brings. Damit die Eltern in Ruhe stöbern können, steht von 11 bis 17 Uhr eine Hüpfburg für den Nachwuchs am Beach. Ab 13 Uhr präsentiert sich Personal Trainerin Nina Hitz-Baldauf mit BeTough Fitness in einem Interview auf der Bühne. Um gesunde Ernährung geht es dann ab 14.30 Uhr beim Auftritt des Gorilla-Ernährungstheaters mit einem Stück für Kinder ab 8 Jahren auf der Bühne vor dem Historischen Rathaus. „Die Finanzierung des Auftritts der Ernährungshelden übernimmt das Umweltteam der Stadt Dormagen, da die Bereiche Umwelt und Ernährung eng verzahnt sind. Ein bewusster Einkauf entlastet die Umwelt von Emissionen durch lange Transportwege und trägt gleichzeitig zur gesunden Entwicklung von Kindern bei“, weist Verena Oefler, Nahwerte-Managerin der SWD, auf die Unterstützung aus dem Stadtkonzern hin. Mit einem Konzert des Duos „Mr. & Mrs. Jones“ geht der zweite Strandtag zu Ende. Eine faszinierende Stimme, eine Gitarre, dazu bekannte Stücke - mehr brauchen Inga Lühning und Ralf Göbel nicht. Ihr Stilmix bewegt sich zwischen Pop, Jazz, Chill-out und Lounge und garantiert einen entspannten Abend.