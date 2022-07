Heike Heger stellt in Rheinberg aus : Wenn Teebeutel zu Kunststücken werden

Heike Heger mit ihrem Bild „Sakraler Grundriss II“. Neben Tusche hat sie darin auch Teebeutel verarbeitet. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg-Vierbaum Die Moerser Malerin Heike Heger stellt im Schwarzen Adler in Vierbaum aus. In ihren sehr unterschiedlichen, oft collagehaften Bildern greift sie auch auf ungewöhnliche Materialien zurück. Wir haben uns die Werke vor der Eröffnung am Samstag angesehen.