Musikstadt Düsseldorf : Britischer Rock-Sänger Midge Ure kommt zum Acoustic Festival

Düsseldorf Der Ex-Ultravox-Sänger war solo in den 1980er-Jahren erfolgreich und tritt im Weltkunstzimmer auf. Auch andere Musiker kommen zu dem Festival im August.

Rammstein war da, die Toten Hosen sind auch aufgetreten, Lady Gaga und Bruce Springsteen üben schon für ihre Auftritte in Düsseldorf. Die Stadt ist wieder beliebt bei Pop- und Rockstars. Auch Festivals finden wieder statt, zum Beispiel das Acoustic Festival am Samstag, 20. August. Bekanntester Act ist Midge Ure. Der 68-jährige Brite ist Rockmusik-Gitarrist und Singer-Songwriter. Seine größten Erfolge feierte er als Sänger der New-Wave-Band Ultravox und als Solokünstler in den Jahren 1980 bis 1985. Zusammen mit Bob Geldof gründete er 1984 das Hilfsprojekt Band Aid und organisierte auch das Benefizkonzert Live Aid mit. Zu seinen bekanntesten Songs zählen die Hits „Fade to grey“ (mit Visage) und als Solo-Sänger „If I was“.

Die Musiker des Acoustic Festivals verzichten auf elektrische Gitarren und betonen so die handgemachte, leisere Musik. Ort des Festivals ist das Musikzimmer an der Ronsdorfer Straße 77a. Die Konzerte werden von 15 bis 22 Uhr gespielt. In dieser Zeit kümmern sich zwei Betreuerinnen um die Kinder mit Spielen, Malen und anderen Überraschungen. So können die Eltern entspannt, aber in Sichtweite der Kinder, der Musik zuhören. „Und natürlich haben alle Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt“, so die Veranstalter. Für Jugendliche und Erwachsene gibt es Festival-Karten für 32 Euro im Internet unter www.acoustic-festival.de.