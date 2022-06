Street-Beach-Festival in Neuss : Der Neusser Marktplatz wird wieder zum Strand

Neuss Nach aufreibenden Pandemie-Jahren kann Neuss erstmals wieder einen ungestörten Event-Sommer durchziehen. Eine Auswahl für Unternehmungslustige.

Auch für Marktgänger wird weiterhin einiges geboten. Der jüngste City-Trödel, der erstmals wieder stattfinden konnte, hat bereits bewiesen: Die Lust aufs Stöbern an verschiedenen Ständen ist groß. Nächste Gelegenheiten bietet sich zum Beispiel auf dem Johannismarkt am 24. Juni (8 bis 17 Uhr), wo rund 200 Beschicker erwartet werden. Gleiches gilt für den Jakobusmarkt, der am 25. Juli zu den selben Uhrzeiten stattfindet. Wer es ausschließlich aufs Kulinarische abgesehen hat, dem wird ein Besuch bei „Nüsser Genüsse“ ans Herz gelegt. Dabei verwandelt rund zwölf Gastronomen aus der Region den Freithof in eine Schlemmermeile (23. und 24. Juli von 11 bis 22 Uhr). Ein eher ungewöhnliches Event steht am 9. und 10. Juli im Rennbahnpark an: Bei „Summer & Dogs“ können Hundehalter alles entdecken, was mit dem „besten Freund des Menschen“ zu tun hat. Ebenfalls im Rennbahnpark findet wieder das „Farbgefühle-Festival“ statt. Am 30. Juli macht das bunte Fest dort Station. Mit Elektro, Minimal und House sorgen zahlreiche DJs für den passenden Soundtrack. Für die bunte Farbe sorgt ein Maismehl-Pulver, das extra mit Lebensmittelfarbe gefärbt wird.