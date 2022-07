Jünger und größer : Was der Kamp-Lintforter Kultursommer 2022 bietet

Den Auftakt machen am Samstag Caitlin Dalton und Nana Forest, unterstützt von ihrem Drummer Stefan. Foto: Kanon

Kamp-Lintfort Die Veranstaltungsreihe in Kamp-Lintfort richtet sich in diesem Jahr verstärkt an das jüngere Publikum. Mit gleich sechs Veranstaltungen an drei Orten wird das Publikum mit auf eine musikalische Reise genommen. Ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gleich drei Veränderungen gibt es in diesem Jahr im Angebot des Kultursommers in Kamp-Lintfort. Zum einen gibt es einen dritten Veranstaltungsort: Neben dem Terrassengarten und dem Stephanswäldchen kommt nun noch der Quartiersplatz auf dem Laga- Gelände hinzu. Zum anderen gibt es statt fünf, dieses Mal sechs musikalische Veranstaltungen. Darüber hinaus richtet sich das musikalische Profil diesmal etwas stärker als sonst an das jüngere Publikum. Zusammengestellt wurde das Programm von Norbert Knabben, von der Agentur Kanon. Unterstützt und finanziert wird das Programm durch die Stadt Kamp-Lintfort flankiert von einigen Sponsoren wie die Stadtwerke, Sparkasse Duisburg, Golfanlage Kloster Kamp-Kamp und der Galerie Schürmann. Los geht es am kommenden Samstag, 16. Juli, um 19 Uhr mit einem jungen Trio aus München auf dem Quartiersplatz (vor dem Zechenturm): Die beiden Singer-/Songwriterinnen Caitlin Dalton und Nana Forest, unterstützt von ihrem Drummer Stefan, präsentieren in gefühlvollen Songs akustische Popmusik, die ihre Wurzeln aus Australien und Bayern zieht. Auf diese Mischung, die auf jeden Fall Material zum Tanzen, Mitsingen und Träumen liefern wird, dürfen die Besucherinnen und Besucher gespannt sein.

Eine Woche später, am Samstag, 23. Juli, spielt um 19 Uhr das New Orleans Jazz-Quintett für die Freunde der traditionellen Jazzmusik im Terrassengarten Kloster Kamp auf. Zwischen den Musikern, dem Schlagzeuger Reinhard Küpper (Ehrenbürger der Stadt New Orleans), Hans-Peter Schüller (Piano und Gesang), Ronald Wildering (Klarinette, Saxofon und Gesang), Posaunist und Sänger Vincent van Elferen (Ehrenbürger der Stadt New Orleans) sowie Ad van Beerendonk (Kontrabass), hat sich eine musikalische Freundschaft über die deutsch-niederländische Grenze entwickelt. Gespielt werden die Titel, die den New Orleans Jazz ausmachen, die heute in aller Lebendigkeit auf den Straßen im berühmten French Quarter von New Orleans zu erleben sind und die die Menschen immer wieder zum Tanzen animieren. Aber Vorsicht: Die Ansteckungsgefahr ist groß, wenn das International New Orleans Quintet auf Touren kommt. Und das passiert zumeist schon nach nur wenigen Takten.

Info Veranstaltungen sind umsonst und draußen Wissenswertes Der Eintritt zu allen Veranstaltungen des Kamp-Lintforter Kultursommers im Stephanswäldchen, auf dem Quartiersplatz und im Terrassengarten des Klosters Kamp ist frei. Für Getränke und Speisen wird gesorgt. Flyer mit allen Veranstaltungen liegen im Rathaus der Stadt Kamp-Lintfort aus und sind auch auf der städtischen Homepage unter www.kamp-lintfort.de zu finden.

Nächster Termin im Rahmen des Kultursommers ist am Samstag, 30. Juli, um 19 Uhr im Stephanswäldchen. Dann serviert die Akustik-Power-Band „Musik for the kitchen“ ein musikalisches Menü aus einigen kräftigen Portionen Balkanpop, Klezmer, Reggae, Punk und Tango. Die erlesenen Zutaten: Kontrabass, Schlagwerk, Gitarre, Akkordeon und Männergesang. Von regional bis exotisch – und bio sowieso. Gut abgehangener Schlager kommt auf den Grill, abgelöscht mit einem Schuss Wodka. Da werden alte, längst vergessene Rezepte herausgekramt und mit einer Prise Anarchie verfeinert.

„Musik for the kitchen“ serviert am 30. Juli ein musikalisches Menü im Stephanswäldchen. Foto: Kanon

Singen macht glücklich, ist Balsam für die Seele und gemeinsam im Rudel zu singen macht noch mal soviel mehr Spaß. Davon können sich die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 7. August, ab 18 Uhr im Terrassengarten überzeugen, beim sommerlichen Mit-Sing-Abend mit dem Ensemble Naht-los. Von Pop- und Rockmusik über Schlager bis hin zum Volkslied wird in die Kiste zeitlosen Liedgutes gegriffen. Und jeder und jede kann mitmachen. Hans Lammert an Klavier und Bass und Norbert Knabben an der Gitarre führen musikalisch und gesanglich in und durch das Programm. Zur textlichen Unterstützung werden die Songs in schriftlicher Form vorhanden sein. Um die Stimmbänder ein wenig zu ölen und gefügig zu machen, gibt es auch noch flüssige Hilfsmittel im Angebot. Also dann: Let‘s S(w)ing together!

Gehörig auf die Ohren gibt es am Samstag, 20. August, ab 19 Uhr im Stephanswäldchen mit punkigem Rock von den Kollegen „Butterwegge & Band“. Zwei Mädels und drei Jungs präsentieren eine ordentliche Portion Punkrock unterfüttert mit frischen Ausflügen in Reggae- und Skabeats. Butterwegge tourt seit einigen Jahren durch die Clubs der Nation bis hin zu großen Bühnen wie unter anderem beim Open Flair, Rodeo, Punk im Pott. Ein neues Album namens „Butterbande“ ist auch am Start und wirft seine Schatten voraus.