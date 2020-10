90. Geburtstag in Tönisberg : Mit 90 noch im Sportverein aktiv

90. Geburtstag in Tönisberg

Gertrud Lenders aus Tönisberg wird am Sonntag 90 Jahre alt. Foto: Norbert Prümen

Tönisberg „Ja klar“, sagt Gertrud Lenders, die am Sonntag, 11. Oktober, 90 Jahre alt wird, „das mache ich alles noch selbst.“ Sie versorgt ihren Haushalt in Tönisberg, beackert den Garten, pflegt die Blumen.

„Am liebsten bin ich in Arbeitskleidung und mit der Schubkarre unterwegs“, erzählt sie lebhaft. Und dass sie gerade noch die Fenster geputzt habe. Sie erledigt fast alles mit dem Fahrrad. Zweimal wöchentlich ist sie beim Sport im VfL Tönisberg, bei dem sie seit 40 Jahren Mitglied ist. „Einmal zur Gymnastik und einmal zum Yoga“, wie sie berichtet, und dass sie mittlerweile dort die älteste Teilnehmerin sei.

Gertrud Lenders wurde 1930 in Niederschlesien geboren. Der Vater war Melker auf einem großen Gutshof. Gertrud war das jüngste von sieben Kindern. Aufgewachsen ist sie später im Brandenburger Raum. Eine Ausbildung konnte sie nicht machen. „Das waren schlechte Zeiten damals“, sagt sie. Sie arbeitete in einer Gärtnerei und in der Textilindustrie.