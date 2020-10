Jubilarin lebt im Kempener St.-Peter-Stift : Elisabeth Buchkremer wird 103 Jahre alt

Elisabeth Buchkremer wird am Dienstag 103 Jahre alt. Sie lebt im St.-Peter-Stift in Kempen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Es ist ein außergewöhnlicher Geburtstag, den Elisabeth Buchkremer am Dienstag, 13. Oktober, im Kempener St.-Peter-Stift feiern darf. 1917, vor 103 Jahren, wurde sie während des Ersten Weltkriegs in Düsseldorf geboren.

Sportlich sei sie als junge Frau gewesen, erzählt ihr Sohn Klaus, der ganz in ihrer Nähe an der Margeritenstraße in Kempen lebt und sich viel um seine Mutter kümmert. Sie sei viel Rad gefahren, sogar im Rhein sei sie geschwommen.

Im Jahr 2016 zog sie dann in das Kempener St.-Peter-Stift an der Auguste-Tibus-Straße in die Nähe ihres Sohnes Klaus. Altersbedingt sieht sie leider nicht mehr gut. Und auch das Gedächtnis habe stark nachgelassen. „Sie hat sich dennoch von Corona nicht unterkriegen lassen“, erzählt ihr Sohn. Doch sie sei schon etwas einsamer geworden. „Sie hofft sehr, dass sie demnächst wieder im Kreis der Mitbewohner an Spielen und Veranstaltungen im Haus teilnehmen kann.“ Sie freue sich sehr über jeden Besuch. Aber auch ihr Geburtstag wird coronabedingt nur sehr eingeschränkt gefeiert werden können.