Gesamtschule Kempen : Laternen, die Hoffnung machen sollen

Den ausgefallenen St.-Martinszug thematisieren die Schüler der Klasse 5 b der Kempener Gesamtschule auf ihren Fackeln. Foto: Norbert Prümen

Kempen Der große St.-Martinszug in Kempen muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen. Doch die Kinder in Kindergärten und Schulen haben trotzdem fleißig gebastelt. So auch die sechste Klasse der Kempener Gesamtschule. Ihr Thema: „Der Zug fällt aus“.