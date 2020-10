Kostenpflichtiger Inhalt: Oper kämpft mit neuen Corona-Regeln : Düsseldorfer Ballettpremiere jetzt in doppelter Aufführung?

Düsseldorfs neuer Ballettchef Demis Volpi weiß noch nicht, in welchem Rahmen seine Premiere am Donnerstag stattfindet. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Für zunächst zwei Wochen gelten schärfere Corona-Regeln in Düsseldorf. Was diese für die Ballettpremiere am Donnerstag bedeuten, ist noch nicht klar. Die Oper muss auch sonst jonglieren.

Demis Volpi ist Düsseldorfs neuer Ballettchef und als solcher muss er vor allem eins sein: Improvisationskünstler. Seine Ideen für seine erste Spielzeit in der Landeshauptstadt wurden durch die Pandemie über den Haufen geworfen, ein neuer Spielplan mit kürzeren Stücken musste aufgestellt werden. Jetzt gerät durch den Anstieg der Infektionszahlen die ausverkaufte Premiere mit dem Titel „Far and near are all around“ am Donnerstag unter Druck.

„Wir wissen noch nicht, ob wir eine Karenzzeit bekommen oder den Abend vielleicht in zwei Aufführungen aufteilen müssen“, sagt Pressesprecherin Monika Doll. Dann würden Musiker und Sänger nicht ein, sondern zweimal ihre Künste darbieten: um 18 und um 20.15 Uhr.

Die Drähte zwischen Oper, Stadtverwaltung und Kulturministerium laufen heiß. Klar ist, dass es eine schnelle Entscheidung geben muss, denn die Mitarbeiter der Oper müssen die Zeit haben, die Kartenkäufer anzurufen und zu informieren. 1280 Plätze hat die Oper, verkauft wurden wegen der Corona-Krise bislang maximal 445 pro Abend. Jetzt dürfen es höchstens 250 Karten sein.

Probleme hat die Oper auch mit weiteren Aufführungen, der Spielplan ist anders als bei der Tonhalle, wo bereits viele Aufführungen abgesagt oder verschoben wurden, voll. Dennoch gibt es einen Unterschied: Viele Stücke sind nicht ausverkauft, durch Telefonate mit den Kartenkäufern und die Ausgabe von Gutscheinen kann die Grenze von 250 Besuchern erreicht werden. Ein mühsames Geschäft, aber machbar.

Dauerhaft ist dies aus Sicht von Generalintendant Christoph Meyer für die Oper kein rentables Modell. Wie Tonhallen-Intendant Michael Becker fordert er eine eigene Betrachtung der Kulturhäuser und der Bemühungen, die dort für den Infektionsschutz geleistet werden. „Bei uns haken sich nicht die Headbanger ein und singen laut mit“, sagt Becker, „unsere Gäste sitzen unter Einhaltung der Abstandsregeln still in der Reihe und genießen die Kunst.“

Den Tonhallen-Chef stört, dass gut belüftete Konzertgebäude über einen Kamm geschoren werden mit schlecht belüfteten Hallen, wo Rockkonzerte stattfinden. Für alle gelte die Obergrenze von 250 Zuschauern. Die nächste Veranstaltung in der Tonhalle ist für den 26. Oktober geplant, das Konzert mit Violinist Frank Peter Zimmermann ist ausverkauft, 1000 von 1850 Plätzen konnten bislang besetzt werden.