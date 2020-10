Kostenpflichtiger Inhalt: Ausstellung in Neuss : Kunst ist auch eine Wissenschaft

Kurator Klaus Richter im „Bibliotheksstuhl“ von Dietmar Hofmann, den der Künstler für sein Wohnzimmer entworfen hat. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Neuss Dem vor 210 Jahren in Neuss geborenen Naturwissenschaftler Theodor Schwann erweisen dessen Verwandte in einer Ausstellung in der Alten Post ihre Reverenz.