Düsseldorf leckt Kunst an die Leinwand : Ein Rendezvous mit Quark und Lebensmittelfarbe

Düsseldorf Künstler Benjamin Houlihan leckt für die Schau „In aller Munde“ im Kunstmuseum Wolfsburg ein Bild an die Wand. Sein Fazit: „Es schmeckt nach nichts.“

Die Ausstellung „In aller Munde“ startet zwar erst am 31. Oktober, aber der Düsseldorfer Künstler Benjamin Houlihan war schon voll aktiv. Mehrere Tage lang leckte er an einer etwa 30 Quadratmeter großen Leinwand an einer Mischung aus Quark und Lebensmittelfarbe. Das alles dient einem höheren Zweck: Der 45-Jährige stellt sein neues Werk mit dem Namen „Untitled (Licked Wall)“ vor. Es ist Teil der Ausstellung „In aller Munde“, und Benjamin Houlihan ist in bester Gesellschaft: Zu sehen sind über 250 Werke von berühmten Künstlern wie Albrecht Dürer, Pablo Picasso, Louise Bourgeois und Andy Warhol.