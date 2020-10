Lunch mit Ladys in Düsseldorf : Wempe feierte im Phoenix

Lunch mit Ladys in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Lunch, Geschmeide, Blumenbouquets und spannende Ladys: Der Juwelier Wempe ließ eine Schmuckmarke feiern und lud ins Restaurant Phoenix.

Im Restaurant Phoenix hat das Hamburger Familienunternehmen Wempe den 20. Geburtstag seiner Schmuckmarke By Kim gefeiert. Model und Schauspielerin Nina Ensmann, Shiseido-Managerin Catharina Christe und Schauspielerin und Kunstexpertin Jeannine Burch kamen. Auf den Tischen lag Schmuck inmitten von Blumenbouquets, den die Ladies anprobieren konnten.

Nina Ensmann erzählte von neuen Projekten: „Mit Gerit und Anja Kling habe ich gerade ein Social-Media-Projekt an den Start gebracht. Das ist ein Theaterstück, das auf der Fotoplattform Instagram zu sehen ist. es hat großen Spaß gemacht.“ Und auch sonst wird es nicht langweilig in ihrem Leben. „Ich wurde auch gerade für einen neuen Fernsehfilm verpflichtet“, erzählt sie weiter. „Ich darf noch nicht viel verraten, nur so viel: Es ist eine wirklich coole Rolle.“ Beim Ladies Lunch waren nur Frauen geladen, Düsseldorfs Wempe-Geschäftsführer Niklas Drösser war daher nicht dabei.