Düsseldorf : Weihnachten mit Helene Fischer fällt wegen Corona aus

Helene Fischer macht unfreiwillige Live-Show-Pause. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Die Sängerin wird in diesem Jahr nicht in den Düsseldorfer Messehallen auftreten. Live-Auftritt vor Publikum sind in Corona-Zeiten nicht möglich.

(lod) Zum zehnten Mal sollte es in diesem Jahr eigentlich an Weihnachten eine Ausgabe der „Helene-Fischer-Show“ geben. Wie in den vergangenen Jahren auch wäre die Sängerin für die Aufzeichnung in der Düsseldorfer Messehalle aufgetreten und hätte zahlreiche prominente Gäste vor die Zuschauer gebracht. Doch eine Show vor großem Publikum ist in Corona-Zeiten nicht durchführbar. Nun hat das Zweite Deutsche Fernsehen die Produktion für dieses Jahr abgesagt. „Ich bin unendlich traurig, dass ich das erste Mal nicht live auf der Bühne stehen und meiner Leidenschaft zu unterhalten nicht nachgehen kann“, teilt die Sängerin mit. Trotzdem wird Helene Fischer am 25. Dezember im ZDF zu sehen sein – allerdings wird Fischer dann nur ein Best-of ihrer bisherigen Shows präsentieren.