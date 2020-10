Kultur in Viersen : Bekannte Künstler kommen nach Viersen

Kultur in Viersen

Viersen Helge Schneider, Ulrich Noethen, Ilja Richter – für die jetzt eröffnete „flexible Spielzeit“ haben sich große Namen in der Viersener Festhalle angekündigt. Wer wann auftritt.

Ulrich Noethen Der Schauspieler liest am Samstag, 24. Oktober, unterstützt vom delian::quartett, geleitet durch Mathias Énards Roman „Kompass“ Geschichten aus dem Orient. Beginn: 20 Uhr.

Helge Schneider Der Beuys des Kabaretts wollte nicht vor Autos auftreten. Muss er auch nicht! Am Samstag, 21. November, gibt Helge Schneider ein Klavierkonzert in der Festhalle. Und wenn das Publikum will, singt er auch dazu.