Ein Düsseldorfer Jahrhundert-„Schnappschuss“ : Vom Sport-Narr zum Star-Fotografen

Rüdiger Schraders Welt: Objektive und Kameras Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Rüdiger Schrader schoss in seinem Leben Tausende Fotos. Mit Boris Beckers Sprung in Wimbledon gelang ihm ein unvergessliches Bild.

„So manche Karriere nimmt ihren Lauf aus einem gewissen Mangel heraus.“ Das sagt der Fotograf Rüdiger Schrader ohne jegliches Lametta im Café Muggel in Oberkassel – dort, wo er als junger Mann „den allerersten Kaffee seines Lebens trank“. Dann erklärt er die Sache mit dem Mangel. Mit flinken Fingern und blitzschnell greift er hinter seine beiden Ohren und zieht seine Hörgeräte über die Schultern nach vorne. „Für jedes Ohr habe ich eins, und zwar von klein auf.“

Heute bearbeitet er seine Fotos gerne: Die Rheinkniebrücke Foto: Rüdiger Schrader

Als der heute 63-Jährige noch Kind war, wohnte er mit seinen Eltern an der Gruner-/Ecke Brehmstraße. Sein Abi machte Schrader am Comenius, dazwischen spielte er Eishockey, schwamm wie ein Besessener und spielte recht passabel Fußball. Als er mit elf von seinem Vater eine Kamera geschenkt bekam, war das „schicksalhaft“, wie er sagt. „Das war ein Schlüsselmoment, Liebe auf den ersten Blick. Und ich lernte schnell, dass der eine unserer fünf Sinne einen anderen gut ausgleichen kann. Bei mir war es Sehen statt Hören. Darum bin ich heute Fotograf.“ Das wird auch als Sinnespräferenz bezeichnet, bis heute sehe er wie ein Luchs, sagt Schrader, und er brauche keine Brille.

Ein Foto von der WM in Brasilien 2014. Foto: Rüdiger Schrader

Info Rüdiger Schraders Düsseldorf-Kosmos Projekte So ganz die Finger lassen will Rüdiger Schrader vom Fotoapparat nicht. Im November zeigt er im Stilwerk bei der Photo Popup Fair (PPUF) Bilder von Düsseldorf, die er zum Teil verfremdete. Tierliebe Mit seinem Hund, den er im Ausland vor dem Tod in einer Tierstation rettete, geht er gerne auf den Wiesen Oberkassels spazieren. Traum Ein Buch mit Fotografien in Schwarz-Weiß und eines mit Geschichten von den Lebensstationen Jesus Christus.

Horst Müller ist Chef der Fotoagentur Horstmüller, die damals an der Oststraße über der Brauerei Schumacher saß. Der merkte bei einer weiteren schicksalhaften Begegnung, „dass ich völlig jeck war und Ahnung hatte von allen möglichen Sportarten und den Akteuren“, erzählt Schrader. Er war 15 und hatte plötzlich einen Job. „Ab sofort durfte ich samstags um 13 Uhr bei Horst Müller aufkreuzen und der schickte mich zum Fotografieren überall hin. Eine aufregende Zeit.“ Später studierte er in Münster und ging nach dem ersten Staatsexamen zur Deutschen Presse-Agentur. So traf Schrader Boris Becker – Maradona, Beckenbauer und andere Sport-Größen hatte er da schon kennengelernt und fotografiert.

Schraders Meisterstück: Der 17-jährige Boris Becker hechtet in Wimbledon dem Ball hinterher. Foto: dpa/dpa, Schrader

Es war vor 35 Jahren – im Sommer. Der Anruf erreichte Schrader an einem Nachmittag. „Packen Sie bitte Ihre Sachen und machen Sie sich auf den Weg nach London.“ Das war ein Einsatz, der bei ihm Herzklopfen hervorrief. Wimbledon stand an. Er hatte bis dato drei Olympische Spiele fotografiert, zwei Fußball-Welt- und -Europameisterschaften. Aber noch nie jenes Ehrfurcht einflößende Turnier im Südwesten Londons. „Ein junger Deutscher namens Boris Becker hat am Sonntag in Queens das Vorbereitungsturnier gewonnen, da müssen wir in Wimbledon ein eigenes Auge auf ihn haben. Sie bleiben so lange, wie er im Turnier steht“, wurde ihm gesagt. „Bei der Gelegenheit fotografieren Sie doch bitte auch eine gewisse Stefanie Graf.“

Als Schrader im Juni 1985 die Anlage in Wimbledon betrat, schlug sich der 17-jährige Becker auf einem Nebenplatz ein. „Ich darf nur so lange bleiben, wie Sie im Turnier sind, und ich habe noch nie ein Finale in Wimbledon fotografiert“, habe er gesagt. „Ich versuche mein Bestes“, habe Becker geantwortet. „Wir gaben uns darauf die Hand.“

Im Finale griff Schrader zu einer analogen Spiegelreflexkamera. Becker schlug auf, sprintete zum Netz, wurde von seinem Finalgegner Kevin Curren passiert und hechtete nach dem Ball. Das war Schraders Bild. „Es war heiß am 7. Juli 1985, knapp 40 Grad herrschten unten im Fotograben. Und ich fror minutenlang. Schockstarre.“ Schrader war klar, dass ihm – wie sich später herausstellte – ein Bild gelungen war, das in die Sportfoto-Geschichte eingehen sollte. „Mit einer Ganzkörpergänsehaut verfolgte ich den Rest des Spiels wie in Trance.“ Erst beim Jubel und der anschließenden Siegerehrung war er wieder wach. „Boris schaute direkt in meine Kamera und als ich ihn darum bat, küsste er den Pokal zärtlich.“ Auch das wurde berühmt und tausendfach gedruckt. „Dieses Bild habe ich für mich gemacht. Mein Lieblingsfoto.“