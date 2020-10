Berühmte Musiker in Düsseldorf : Punk-Legenden zu Gast bei Electricity

Düssseldorf „Sex“ hieß der Laden der schrillen Modedesignerin Vivienne Westwood, der zur Keimzelle und festen Adresse für progressive Mode und Musik wurde. Hier gründete Glen Matlock seine erste Band und nannte sie Sex Pistols. In Düsseldorf war er erneut zu Gast bei der Electricity Conference und gab zum Abschluß ein Konzert mit einem Überraschungsgast, der als gebürtiger Brite in Düsseldorf zum legendären Punk-Musiker wurde.

Mit Jordan Mooney, Neal X und Glen Matlock begrüßte er legendäre Punk-Größen aus dem Herzen Londons in der Lounge des „me and all“-Hotels an der Immermannstraße. Mooney wurde in den späten 1970er Jahren als Model, Schauspielerin und Musik-Managerin berühmt. Matlock gründete die Sex Pistols, und Neal X trat als Gitarrist von Sigue Sigue Sputnik in Erscheinung. Auch Jäki Eldorado, dem Iggy Pop einst zum Prädikat „erster Punk Deutschlands“ verhalf, war dabei. Damo Suzuki ist ein Kölner Sänger japanischer Abstammung. Er war Sänger der Gruppe Can, in Düsseldorf stellte er seine Biographie vor. Für den musikalischen Höhepunkt sorgte Matlock, der Akustikversionen seiner wichtigsten Songs im Gepäck hatte. Vom Ritchie von den Toten Hosen, der spontan dazugestoßen war, begleitete ihn an der Trommel. „Man merkt schon, die Musikfans sind einfach sehr ausgehungert. Wegen Corona findet einfach nichts statt“, sagte Esch.