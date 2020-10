Zeugen gesucht : Einbrecher stehlen Tresor in Breyell

Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Breyell Einbrecher haben am Dienstag in Breyell einen Tresor und Schmuck erbeutet. In der Zeit von 16.45 bis 20 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf dem Ritzbruch ein. Dazu hebelten sie ein Küchenfenster auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einige Räume und Schränke wurden durchsucht. Die Täter konnten mit der Beute unerkannt entkommen.

Hinweise auf verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge erbittet die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162 3770.

(hb)