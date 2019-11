Lobberich : Kölner Prinzengarde besucht Silvia I

Lobberich In der ausverkauften Seerosenhalle wurde die Proklamation von Karnevalsprinzessin Silvia I. gefeiert. Ihr Motto lautet: „Seid jeck und habt das Herz am rechten Fleck“.

Strahlend nahm die neue Nettetaler Karnevalsprinzessin Silvia I. (Peschkes) am vergangenen Samstag bei der Proklamation im vollbesetzten Seerosensaal in Lobberich das Narrenzepter aus der Hand von Bürgermeister Christian Wagner (CDU) entgegen. Dazu trug Wagner in gelungener Reimform die Lebensstationen der Prinzessin vor und schloss: „Traditionen sind schön, doch muss man manchmal etwas Neues wagen. Sie hat sich ihren Lebenstraum erfüllt, einmal Karnevalsprinzessin zu sein. Silvia I. schreibt heute Nettetaler Geschichte.“

Die in einem blauen Abendkleid, den Farben ihrer Karnevalsgesellschaft Fidele Heide, gekleidete Karnevalsprinzessin ist damit für die fünfte Jahreszeit erste Alleinherrscherin über Nettetals Narren. Sie dankte allen, die sie hierbei unterstützten. „Hier stehen 1,61 Meter Lebensfreude. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen.“ In ihrer 11 Punkte umfassenden Regierungserklärung bestimmte Silvia I. u.a., dass Bürgermeister Wagner persönlich die Umbaukosten der Werner-Jaeger-Halle zu überwachen habe, sich alle Nettetaler Gruppen bei Festterminen einig sein sollten, die Vorstände die Worte „So haben wir das immer gemacht“ aus ihrem Vokabular streichen müssten, und verordnete, dass alle nach ihrem Motto „Seid jeck und habt das Herz am rechten Fleck“ leben sollten.