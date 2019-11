Lobberich : Wie kaufen wir morgen ein?

Lobberich Die CDU Lobberich hatte den richtigen Riecher. Das Thema Digitalisierung beim Bezahlen und Einkaufen lockte über 80 Zuhörer zum Informationsabend. Auf dem Podium saßen Vertreter von Geldinstituten, Einzelhandel, IHK und Stadt.

Harald Post, Vorsitzender des Ortsausschusses Lobberich der CDU Nettetal, beobachtete, wie erst die Postämter schon viele Filialen geschlossen haben. Aktuell kündigte die Sparkasse Krefeld an, die Zahl ihrer Filialen zu reduzieren. Auch die Volksbank Krefeld hat das Personal aus Filialen abgezogen und sie wie etwa in Leuth als SB-Centren weitergeführt. Zwar bietet der Einzelhandel die Möglichkeit, beim Einkaufen auch Bargeld zu bekommen, doch auch im Einzelhandel gibt es Konzentrationsprozesse. Post fragte sich: „Was kommt da auf uns zu? Wie bereiten wir uns darauf vor?“ Und das große Interesse von über 80 Gästen, die ins Haus der Begegnung an der Heinrich-Haanen-Straße im Gewerbegebiet gekommen waren, zeigte, dass Post mit dieser Frage nicht alleine steht. So lud er Fachleute aufs Podium ein, die in ganz unterschiedlichen Feldern mit Digitalisierung zu tun haben: Elke Hohmann, bei der IHK für Digitales und Innovation zuständig, Siegfried Thomaßen, Sparkasse Krefeld, und Christoph Gommanns, Volksbank Krefeld, treiben die Digitalisierung voran, Christian Esch, Inhaber von Rewe Esch in Lobberich, sieht im Online-Handel noch ein Zusatzgeschäft. Von der Stadt waren Beigeordneter Michael Rauterkus und Wirtschaftsförderer Hans-Willi Pergens dabei.