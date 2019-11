Hinsbeck : Löschzug Hinsbeck: Zahl der Einsätze ist zurückgegangen

Löschzugführer Thomas Edelmann (li,) die Juibilare Heinz Jennen und Lothar Linkner und stellvertretender Löschzugführer Jens Pfeil-Schneider. Foto. ff. Foto: Feuerwehr Hinsbeck

Hinsbeck (RP) An das, was die Gründungsväter 1881 als organisiertes Feuerlöschwesen auf den Weg brachten, erinnert sich der Löschzug Hinsbeck einmal jährlich am zweiten Wochenende im November. Der Tagesablauf unterliegt einem festen Regelwerk.

Zu Beginn gedenkt man den Lebenden und Verstorbenen mit einer Messe in der Pfarrkirche in St. Peter, die in diesem Jahr Pastor Ansgar Falk zelebrierte.

Nach der Messe zog man unter den Klängen des Bundesspielmannszuges Hinsbeck ins Cafe Mühlenberg. Löschzugführer Thomas Edelmann und sein Stell-vertreter Jens Pfeil-Schneider erfreute es, dass nahezu der kompletten Löschzug nebst Ehrenabteilung mit ihrem neuen Sprecher Rudi Kluskens und viele weitere Gäste anwesend waren. Ortsvorsteher Heinrich Ophoves bescheinigte dem Löschzug, ein wichtiger und verlässlicher Pfeiler in der dörflichen Gemeinschaft zu sein.

Die Ehrung verdienter Mitglieder genießt einen hohen Stellenwert und ist ein nicht wegzudenkender Bestandteil der Tagesordnung. Gleichzeitig ist es auch eine weitere Rückschau über jahrzehntelange Arbeit, im Dienste des Nächstens und ein Dank für den geleisteten Einsatz. In diesem Jahr ehrte Löschzugführer Thomas Edelmann für 35-jährige Zugehörigkeit Heinz Jennen und für 10-jährige Lothar Linkner mit einem Geschenk.