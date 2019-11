Nettetal : Feuerwehr sammelt wieder Lebensmittel für Rumänien

Nettetal In Nettetal stehen die Feuerwehrgerätehäuser wieder für die Abgaben der Spenden offen.

Auch in diesem Jahr sammelt die Feuerwehr Nettetal Lebensmittel für Bedürftige im Kinderheim in Caransebes/Rumänien. Bereits zum 27. Mal werden am Samstag, 23. November, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in allen Gerätehäusern Lebensmittel entgegengenommen. Überwiegend nehmen Mitglieder der Jugendfeuerwehren die Spenden dort an. Gesammelt werden Grundnahrungsmittel, wie Zucker, Mehl, Backpulver (keine Frischartikel) sowie Konserven und Süßigkeiten. Besonders lebensnotwendig sind in diesem Jahr Gemüse- und Obstkonserven. Aber nicht nur Lebensmittel können gespendet werden, auch über gut erhaltene Kinderbekleidung und Spielzeug freuen sich die Kinder vor Ort in Rumänien. In Nettetal stehen die Feuerwehrgerätehäuser wieder für die Abgaben der Spenden offen: Löschzug Breyell, Am Kastell 10, Löschzug Hinsbeck, An St. Peter 5, Löschzug Kaldenkirchen, Grenzwaldstraße 16, Löschzug Leuth, Buscher Weg 5, Löschzug Lobberich, Eremitenstraße 1, Löschzug Schaag, Kindter Straße 26.