Brauchtum : Vize-Bürgermeisterin Lahnstein wird Karnevalsprinzessin

ERKRATH (tpp) Die Stadt Erkrath wird in der kommenden Karnevalssession nach einem Jahr Pause wieder ein offizielles Prinzenpaar haben. Wer es ist, haben die Verantwortlichen wie auch die designierten Hoheiten bis zuletzt geheim halten können.

Zur Verkündung trafen sich die Vorstände der beiden Karnevalsgesellschaften jetzt auf dem Hof von Vize-Bürgermeisterin Sabine Lahnstein. Als auch Minuten nach dem vereinbarten Termin kein fremdes Gesicht mehr dazukam, dämmerte es den Anwesenden, dass es wohl eine Überraschung geben würde. „Dann darf ich ihnen jetzt den designierten Prinzen vorstellen“, hob Franz Caron, erster Prinz in 2016/17 und seitdem zweiter Vorsitzender der „Letzten Hänger“ an. Vor trat sein Kollege Udo Wolffram, Präsident der „Großen Erkrather Karnevalsgesellschaft“. Staunen und Applaus allenthalben. Der neue Prinz war also die ganze Zeit mitten unter den Besuchern. „Mein Amt als Präsident der Großen Erkrather werde ich in dieser Zeit ruhen lassen müssen“, erklärte die künftige Tollität. Auch müsse er seine Entscheidung den Mitgliedern der beiden Vereine noch beibringen und einige Aufgaben neu verteilen. „Aber das wird schon klappen, Termine und Programm stehen“, erklärte Udo Wolffram.

Mit diesen beiden öffentlichkeitserprobten Persönlichkeiten kann in der Session eigentlich nichts mehr schiefgehen. „Es wäre der falsche Weg, irgendein anderes Prinzenpaar toppen zu wollen. Wir werden unser eigenes Ding machen“, kündigte Wolffram an. Trotz seiner Erfahrung im Karneval sei er gespannt auf die neue Aufgabe. „Schon zehn Jahre, bevor ich Präsident wurde, wollte ich Prinz in meiner Heimat Unterbach werden“. Sabine Lahnstein erkor noch spontan Heide Caron als ihre künftige Hofdame aus. Gemeinsam mit ihrem Mann Franz wird Caron dem neuen Prinzenpaar mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Der Bürgermeister ist natürlich auch informiert“, sagte Franz Caron. Christoph Schultz sei fast „aus dem Telefon geflogen“, als er die Neuigkeit hörte. Die Amtseinführung von Sabine I. und Udo I. wird am Samstag, 23. November, in der Aula der Realschule Erkrath stattfinden. „Es ist schön, dass wir jetzt immer mehr zusammen machen“, sagte Hänger-Präsidentin Gabi Bunk.