Große Gefühle beim Abschied der letzten beiden Mauritz-Schwestern „Hinsbeck wird immer in unseren Herzen bleiben“

Nach 167 Jahren Tätigkeit in der Kranken- und Altenpflege in Hinsbeck ist Schluss: Am 7. Mai haben die letzten Schwestern des Ordens der „Genossenschaft der barmherzigen Schwestern vom dritten Orden des hl. Franziskus auf St. Mauritz“ aus Münster, Schwester Oberin Agnes (78) und Schwester Giselinde (81), das Hinsbecker Marienheim verlassen. „Es war für uns eine schöne Zeit“, sagten beide. DRK-Heimleiterin Sigrid Schorn stellte fest: „Sie hinterlassen ein großes Loch in ihrem und in unserem Herzen.“