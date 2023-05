Tipp für besseren Klimaschutz So klappt es mit dem grünen Dach und der Förderung

Nettetal · Wie es mit der Begrünung des eigenen Daches klappt und was dabei wichtig ist, dazu informiert die Verbraucherzentrale in einem kostenlosen Online-Seminar am Mittwoch, 10. Mai, von 17 bis 18 Uhr. Anhand vieler Fotos zeigen die Expertinnen Andrea Wegner und Annika Dobbers, welche neun Schritte für eine Dachbegrünung auf dem Garagen-, Carport- oder Hausdach notwendig sind.

09.05.2023, 15:48 Uhr

Kostenfreie Tipps zur Dachbegrünung liefert die Verbraucherzentrale. Foto: Daniela Buschkamp

Außerdem gibt es Infos zum Aufbau der Dachbegrünung, zur Funktionsweise der einzelnen Schichten und zur Anlage eines dichten Dachs, das bis zu 80 Liter Regenwasser pro Quadratmeter speichern kann. Weitere Vorteile: Mit einem Gründach wird Lebensraum für Insekten und andere kleine Tiere geschaffen. Pflanzen wirken sich angenehm kühlend auf das Mikroklima aus, binden Feinstaub, produzieren Sauerstoff und nehmen eine gewisse Menge CO 2 auf. Erforderlich ist eine Anmeldung: www.verbraucherzentrale.nrw/umwelt-haushalt/dachbegruenung-leicht-gemacht-alle-wichtigen-schritte-onlineseminar-82404. Die Stadt Nettetal fördert mit ihrem Programm „Nettetal grünt und blüht“ Dachbegrünung in Eigenregie mit maximal 2000 Euro für Materialkosten. Auskunft bei Agnes Steinmetz unter Ruf 02153 898-6203.

(busch-)