Strukturwandel in Nettetal So verschwanden Bauernhöfe aus Lobberichs Mitte

Mit dem alten Dohme-Hhof (Haus Nummer 29) war eine schon 1847 erwähnte Bauernwirtschaft verbunden, in der nach Sitzungen von Gemeinderat und Ausschüssen manche heiße Debatte bei kühlen Bieren fortgesetzt wurde. Und zwar so ausführlich, dass sich Ehefrauen oft wunderten, warum es mit der Politik wieder einmal so lange gedauert hat.