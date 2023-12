Unterwegs zum Kind Krippenweg von Grefrath nach Nettetal und Venlo

Für Familien bietet die Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Grefrath auch in diesem Jahr wieder etwas Besonderes in der Weihnachtszeit an: Wie in den vergangenen Jahren nimmt die GdG Grefrath erneut am Krippenweg teil, der nach Nettetal und Venlo führt. Pfarrgemeinden in Nettetal starteten das Projekt vor zehn Jahren, mit den Pfarrgemeinden in Grefrath und zwei Pfarrgemeinden in Venlo sind in den vergangenen Jahren weitere Mitstreiter hinzugekommen.