In Nettetal Bürger werden an Lärmaktionsplan beteiligt

Jochen Richard hat ermittelt, dass in Nettetal insbesondere die Lobbericher Straße in Breyell und Abschnitte der B221 in Leuth stark von Lärm belastet sind. Grundlage sind Messungen im Auftrag des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. „Sehr hohe Pegel“ mit mehr als 70 Dezibel tagsüber und mehr als 60 Dezibel nachts liegen demnach vor in Breyell auf der L29 Lobbericher Straße im Abschnitt Lambertimarkt von Dülkener Straße bis Josefstraße. „Hohe Pegel“ mit 65 bis 70 Dezibel tagsüber und 55 bis 60 Dezibel nachts erkannten die Messgeräte im B221-Abschnitt Kaldenkirchener Straße – Geldrische Straße von Hampoel bis Hinsbecker Straße. Lärmmindernde Maßnahmen wie Tempo-30, Durchfahrtsverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen und Flüsterasphalt könnten helfen.