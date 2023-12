Geldautomatensprengung in Nettetal Sparkassen-Fililale bleibt noch länger geschlossen

Die Explosion, die in der Nacht zu Montag, 28. August, die Zweigstelle der Krefelder Sparkasse im Breyeller Ortskern erschütterte, war heftig. Kostenpflichtiger Inhalt Gezündet hatten sie gegen 4.30 Uhr bis heute noch nicht gefasste Geldautomatensprenger. Bis heute sind auch die Folgen noch immer zu spüren: Die Zweigstelle am Lambertimarkt ist weiterhin geschlossen. Und die Kunden müssen sich darauf einstellen, dass dies noch eine ganze Weile so bleiben wird. „Wir sind dieser Tage gemeinsam mit weiteren Beteiligten in der Planung der erforderlichen Schritte, zum Beispiel was die Raumplanung oder die technische Ausstattung betrifft. Aufgrund der großen Schäden ist von einer kurzfristigen Wiedereröffnung nicht auszugehen“, teilte ein Sprecher der Sparkasse auf Anfrage unserer Redaktion mit.