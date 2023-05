Sonja Herbrand ist in Nettetal Ansprechpartnerin Denkmalschützerin – auch ein Pflegeberuf

Genehmigungen für Veränderungen betreffen in der Regel eher Gebäude und weniger Bodendenkmäler wie Landwehren, alte Wallanlagen oder Flachskuhlen, von denen es freilich etwa zwei Dutzend aktuell in der Nettetaler Denkmalliste gibt. Der Laie denkt bei Denkmälern eher an solche Prachtstücke wie Burg Ingenhoven, das Rittergut Altenhof, die Schaager Windmühle oder Schloss Krickenbeck – um mal wild einige herauszugreifen. Aber als professionelle Denkmalschützerin, die an der RWTH Aachen Baugeschichte mit dem Schwerpunkt Denkmalpflege studiert hat, darf Herbrand kein Objekt zugunsten von Hätschelkindern vernachlässigen – seien diese auch noch so hübsch. „Ich werte nicht, ob Bauernkate oder Schloss – alle Denkmale sind schützenswert“, sagt Herbrand.