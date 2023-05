Beschluss des Nettetaler Rates Zwei Grundschulen erhalten Geld aus Goerigk-Stiftung

Dass die Schule nun 10.000 Euro bekommt, hat sie den längst verstorbenen Kaldenkirchener Geschäftsleuten Hermann und Josefa Goerigk zu verdanken. Ihr Vermögen in Höhe von rund 650.000 Euro (damals 1,3 Millionen Mark) wurde in einer Stiftung angelegt. Zunächst sollten nur daraus resultierende Zinserträge zu sozialen und caritativen Zwecken verteilt werden. Nach 15 Jahren sollte je ein Drittel des Vermögens die Pfarre St. Clemens, die Caritas und die Stadt Nettetal erhalten, die die Stiftung seit 2021 führt und die restlichen Mittel bis 2025 ausgeben muss. In ihrem Testament hatte Josefa Goerigk 1994 verfügt, dass Geld „mit Schwergewicht“ an „Arme, Bedürftige, Hilflose, Kranke u. ä.“ verteilt werden solle. Darin steht auch, dass „weitere soziale Einrichtungen“ berücksichtigt werden könnten.