Royale Gefühle in Nettetal Ein Pub-Abend für King Charles III.

Regentropfen plätschern auf das Abdach der Stammenmühle, in der Luft liegt der Geruch von „Fish & Chips“ und englische Live-Musik ertönt: „Ich finde, die Atmosphäre ist authentisch britisch“, bringt es Besucher Werner Drechsel auf den Punkt. Thematisch konnte sich das regnerische Wetter keinen besseren Tag und Ort aussuchen: Am Freitagabend veranstaltete der Hinsbecker Club „Friends of British Royalty“ am Vorabend der Krönung von King Charles III. einen Pub-Abend.