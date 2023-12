Baugesellschaft Nettetal Sozialer Wohnungsbau ist vorerst auf Eis gelegt

Gestiegene Baukosten, Inflation und teurere Kredite – das alles macht es selbst für ein lange am Markt operierendes gemeinnütziges Unternehmen wie die Baugesellschaft momentan so gut wie unmöglich, sozialen Wohnungsbau noch in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen zu erbringen. „Wir haben daher entschieden, uns nun erst einmal um die energetische Sanierung der Wohnungen in unserem Bestand zu kümmern“, sagt Ruiters. Bislang hat die Baugesellschaft pro Jahr zweieinhalb bis drei Prozent ihrer Wohnungen modernisiert. Diesen Anteil wird sie kräftig steigern müssen, denn am Horizont steht die Vision: Der Bestand sollte bis 2045 komplett so modernisiert sein, dass für die Energie- und Wärmeversorgung in den Gebäuden kein Öl, keine Kohle und kein Gas mehr verfeuert werden muss.