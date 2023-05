Neue Events in Nettetal -Lobberich Alter Markt wird Kultur-Hotspot

Lobberich · Die Initiative „Liv(f)e am Wenkbüll“ setzt die Reihe der Konzertabende am Lobbericher Markt fort. Los geht es am 3. Juni. Und die Stadt wagt dort ein großes Open-Air-Kulturfestival. Was man am alten Markt alles erleben kann.

09.05.2023, 15:45 Uhr

Die ehemalige Schülerband NRG gehört zu den Musikern beim Konzertabend „Liv(f) am Wenkbüll“. Dort ist nicht nur ein zweiter Konzertabend, sondern auch das erste Nettetaler Freilauftfestival geplant. Foto: Band

Den schönen Marktplatz im Lobberich, auf dem die Bronzestatue des Wenkbüll an vergangene Zeiten erinnert, neu beleben: Das ist auch in diesem Jahr mit zwei Konzertabenden in der Reihe „Liv(f)e am Wenkbüll“ geplant. Ein Termin liegt mit Samstag, 3. Juni vor den Sommerferien, der zweite danach.