Flüchtlinge im Kreis Viersen Dreimal mehr Teilnehmer an Integrationskursen

Neue Zahlen des Kreises Viersen, die in dieser Woche im Bildungsausschuss des Kreistags präsentiert werden, zeigen das Ausmaß. Wurden bis April 2022 Integrationskurse lediglich an zwei Standorten im Kreis Viersen – neben Kempen auch Viersen – angeboten, sind es seither angesichts der deutlich gestiegenen Flüchtlingszahlen permanent acht Standorte: Vier Kurse werden in Kempen, sieben Kurse in Viersen und zwei Kurse in Schwalmtal gegeben. Hinzu kommen je ein Kursus in Nettetal, Brüggen und Tönisvorst. Insgesamt hat sich die Zahl der Integrationskurse damit gegenüber 2021 vervierfacht, von vier auf 16, heißt es in dem Bericht der Kreisverwaltung.