Spannende Lesungen in Nettetal Zwei Erfolgsautorinnen stellen in Nettetal ihre aktuellen Krimis vor

Susanne Goga, Literaturübersetzerin aus Mönchengladbacherin, schreibt historische Kriminalromane. Für ihre Reihe um Kommissar Leo Wechsler, der nach dem Ersten Weltkrieg in Berlin ermittelt, erhielt sie 2006 schon vor „Babylon Berlin“-Autor Volker Kuntscher zahlreiche Auszeichnungen. Im achten Band „Schatten in der Friedrichstadt“ stürzt ein Journalist, der an einer explosiven Geschichte gearbeitet hat, vom Dach des Ullstein-Hauses. War es Mord? Bei den Ermittlungen kommt Leo Wechsler dem einflussreichen Hugenberg-Konzern gefährlich nahe. Die Lesung beginnt am Mittwoch, 24. Mai, um 19.30 Uhr, in der Buchhandlung Matussek, Marktstraße 13 in Lobberich.