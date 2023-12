Weiteres Angebot in Nettetal Mehr Ganztagsbetreuung an Grundschulen – und wer bezahlt’s?

„Da der Förderverein der Schule nicht mehr in der Lage ist, sich um die Betreuung der Kinder im Vormittagsbereich zu kümmern, hat sich das DRK bereit erklärt, auch diese Betreuung zu übernehmen“, sagt die Stadtverwaltung. Und: „Hierfür würde, wie bisher auch, ein Pauschalbetrag je Kind bzw. Geschwisterkind erhoben. Bisher werden an der Schule 60 Euro pro Kind (ab zwei Kindern 40 Euro pro Kind) in Kaldenkirchen bzw. 40 Euro pro Kind (bei zwei Kindern 65 Euro insgesamt) in Leuth gefordert. Die Anmeldung würde, wie bisher auch, in der Schule vorgenommen.“ Die Beiträge für die verlässliche Vormittagsbetreuung soll allerdings in diesem Fall – und anders als an anderen Schulen – die Stadt Nettetal einsammeln. Die Schule am Königsbach hat zwei Standorte, einen in Kaldenkirchen und einen in Leuth. Losgehen soll es mit dem Offenen Ganztag in Leuth und zwar im August kommenden Jahres.