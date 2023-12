Karneval in Nettetal Jecke kommen in kurzer Session in Termin-Stress

Donnerstag, 8.: Altweibertreiben in Nettetal.

Freitag, 9.: Närrisches Treiben nach dem Schul- und Kindergartenzug in Hinsbeck.

Samstag, 10.: Büttenabend der KG Alles det met im Saal „Zur Mühle“ Kaldenkirchen, 19.11 Uhr; Tropical-Kostümparty der KG Fidele Heide im Haus Seerose, Lobberich, 20 Uhr; Nelkensamstagszug Lötsch, 11.11 Uhr.

Sonntag, 11.: Veedelszoch in Hinsbeck, 10.45 Uhr; Tulpensonntagsumzug Lobberich, 14.11 Uhr.