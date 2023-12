In Nettetal-Hinsbeck Aussichtsturm wegen eines Brandschadens gesperrt

Als der Stadt im Oktober eine defekte Stufe am Aussichtsturm Taubenberg gemeldet wurde, war nicht so ganz klar, ob es sich dabei um einen Fall von Vandalismus handelte. Der Turm auf den Hinsbecker Höhen wurde aber sicherheitshalber erst einmal für Besucher gesperrt. Zu dieser Maßnahme hat die Stadtverwaltung jetzt erneut gegriffen. Und in diesem Fall gibt es kaum einen Zweifel daran, dass Vandalismus die Ursache ist: Denn dass sich ein hölzerner Balken auf den oberen Etagen des Turms von alleine entzündet, dürfte ausgeschlossen sein. Das Feuer, das einen senkrecht stehenden Pfeiler angegriffen hat, muss also gelegt worden sein.