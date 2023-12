Halt nun auch in Nettetal Robin Hood kommt nach Hinsbeck und sammelt Spenden

Das Spendenmobil fährt an festgelegten Tagen insgesamt 13 Stellen im Kreis Viersen und Krefeld ab, an denen die Spenden übergeben werden können. In Hinsbeck hält es seit Mitte November an jedem dritten Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr vor der evangelischen Kirche. Weitere Haltestellen gibt es in Krefeld, Viersen, Dülken, Wachtendonk, Grefrath, St. Hubert, Willich, Anrath und Meerbusch. Genauere Orts- und Zeitangaben im Internet unter www.robin-hood-viersen.de/spendenmobil.