In Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort : Weihnachtswunschbäume an 13 Standorten

Die Wunschbäume stehen an verschiedenen Orten. Foto: Klartext für Kinder

Grafschaft Die Aktion von „Klartext für Kinder“ geht ins 13. Jahr.

13. Jahr, 13 Standorte in Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort, 1300 bedürftige Kinder in der Nachbarschaft mit bescheidenen und leicht erfüllbaren Weihnachtswünschen: Am 20. November startet das größte weihnachtliche Spenden-Projekt am linken Niederrhein. Der Verein „Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut!“ bittet zur Weihnachtswunschbaumaktion.

Möglich machen diese in jedem Jahr die Mitarbeiter der drei Jugendämter, die Ehrenamtler von Klartext und nicht zuletzt viele Niederrheiner, die zum Heiligen Abend in ihrer Nachbarschaft etwas Gutes tun möchten. Klartext-Geschäftsführer Michael Passon erklärt: „Die ersten Anfragen erreichen uns im Spätsommer. Macht ihr das wieder? Wann geht es los? Diese Aktion ist die Wurzel unseres Vereins, wir sind sehr stolz drauf. Es ist ein riesiges Mitmach-Projekt, das niemand, der es gut findet, gern verpassen möchte.“

Und so funktioniert’s: An 13 Standorten hängen ab Mittwochvormittag die Wunschzettel an Bäumen, die vom Sponsor Enni geliefert und von Kindergartenkindern aus dem Viertel geschmückt wurden. Enni-Chef Stefan Krämer erklärt, warum dieses Engagement auch über die vielen Jahre für ihn eine Selbstverständlichkeit ist: „Als echte Niederrheinerin gibt Enni der Region nicht nur Energie, sondern steigert seit knapp zwei Jahrzehnten durch viele Aktivitäten auch die Lebensqualität der hier lebenden Menschen. Kindern dabei Wünsche zu erfüllen, dies ist uns eine Herzensangelegenheit. Die vielen leuchtenden Kinderaugen machen die Wunschbaumaktion auch in unserem Kundenzentrum seit Jahren zu etwas ganz Besonderem.“