Bauarbeiten der Deutschen Bahn : Einzelne Züge zwischen Xanten und Moers fallen aus

Pendler müssen sich am kommenden Dienstag und Mittwoch auf Zugausfälle einstellen (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten/MOers Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es auf der Linie RB 31 („Der Niederrheiner“) auf dem Streckenabschnitt zwischen Xanten und Moers am Dienstag und Mittwoch, 19. und 20. November, in den Tagesrandlagen zu Zugausfällen. Die Nordwestbahn richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Eine Übersicht.

Von Xanten nach Duisburg

Am Dienstag entfallen zwei Zugverbindungen von Xanten nach Moers mit der regulären Abfahrtszeit um 22.01 und 23.01 Uhr. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Xanten um 21.25 und 22.25 Uhr und somit 36 Minuten früher als die Abfahrt der jeweiligen Züge. Die Ankunft in Moers erfolgt zur Minute 17. In Moers besteht wieder Anschluss an die regulären Zugverbindungen nach Duisburg. Zudem verkehrt am Dienstag um 23.08 Uhr ein zusätzlicher Ersatzbus von Xanten nach Duisburg Hauptbahnhof mit Zwischenhalten in Alpen, Millingen, Rheinberg, Moers, Trompet, Rumeln und Rheinhausen. Die Ankunft in Duisburg ist um 00.44 Uhr.

Am Mittwoch entfallen zwei Zugverbindungen von Xanten nach Moers mit der regulären Abfahrtszeit um 4.48 und 5.58 Uhr. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Xanten um 4.25 und 5.25 Uhr und somit 33 Minuten früher als die Abfahrt der jeweiligen Züge. Die Ankunft in Moers erfolgt zur Minute 17. Von dort kann wieder der Zug Richtung Duisburg genommen werden.

Von Duisburg nach Xanten

Von Duisburg bis Moers fahren die Züge nach regulärem Fahrplan. Am Dienstag entfallen die Züge von Moers nach Xanten mit der regulären Abfahrtszeit in Moers um 21.28, 22.28 und 23.28 Uhr. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Moers um 21.37, 22.37 und 23.37 Uhr und somit jeweils neun Minuten später. Die Ankunft in Xanten erfolgt zur Minute 30 und somit mit 35 Minuten Verspätung.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entfällt die Zugverbindung mit der regulären Abfahrtszeit in Moers um 00.28 Uhr. Die Abfahrt des Ersatzverkehrs erfolgt in Moers um 00.37 Uhr und somit neun Minuten später. Die Ankunft in Xanten erfolgt zur Minute 30.

Der Ersatzfahrplan ist online abrufbar.

(RP)