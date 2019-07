Projekte am Niederrhein : Blick hinter regenerative Kulissen bei Enni-Ökotour

Der Solarpark im Mühlenfeld in Neukirchen-Vluyn ist ein grünes Leuchtturmprojekt am Niederrhein. Foto: privat

Niederrhein Am Solarpark in Neukirchen-Vluyn, am Biomasse-Heizkraftwerk und am Windpark Repelen können Gäste die Energiewende hautnah erleben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Rahmen ihrer Ökotour öffnet die Enni Energie & Umwelt auch in diesem Jahr die Türen zu regenerativen Projekten. In Kooperation mit der Volkshochschule Moers/Kamp-Lintfort ermöglicht sie Niederrheinern in den nächsten Wochen somit einen Blick hinter sonst verschlossene Kulissen. „Am Solarpark in Neukirchen-Vluyn, an unserem Biomasse-Heizkraftwerk und am Windpark Repelen können unsere Gäste die Energiewende hautnah erleben“, empfiehlt Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer nicht nur Technikfreaks, sich vor Ort zu informieren.

Die erste Station der Enni-Ökotour ist in diesem Jahr der Solarpark in Neukirchen-Vluyn mit seinem integrierten Energiepfad. Dort erwartet die Besucher am 14. September nicht nur ein Rundgang über den von der Landesregierung NRW als eines von zwölf Vorzeigeprojekten der KlimaExpo.NRW ausgezeichneten Erlebnispfad, sondern auch eine Führung über das 24 Hektar große Areal mit seinen 14.000 Solarmodulen. „Alleine der Solarpark liefert uns jedes Jahr mehr als drei Millionen Kilowattstunden reinsten Sonnenstrom“, erklärt Krämer.

Eine Woche später, am 21. September, steht ein Besuch des Biomasse-Heizkraftwerks im Moerser Technologiepark Eurotec auf dem Programm. Dort stellt ein Mitarbeiter das ökologische Vorzeigeprojekt der Biokraftgesellschaft Moers vor. Das Kraftwerk, das als sogenannte Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage besonders umweltschonend arbeitet, produziert seit 2009 auf dem ehemaligen Zechengelände aus sogenannten Landschaftspflegehölzern Strom und Wärme.