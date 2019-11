Innovationspreisverleihung in Moers : Sparkasse zeichnet Ingenieure aus

Ralf Starke (v.l.), Mohamed Efetürk, Franziska Muckel, Sparkassenchef Giovanni Malaponti und Professor Gerd Bacher. Foto: Jörg Zimmer/Sparkasse am Niederrhein

Moers Erneut wurden zwei ingenieurwissenschaftliche Abschlussarbeiten ausgezeichnet. Darin geht es um Forschung zu schnelleren Geräten und weniger CO2.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carolin Streckmann

„Es sind ganz wunderbare und faszinierende Arbeiten“, lobt Giovanni Malaponti, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse am Niederrhein, die ausgezeichneten Arbeiten bei der Vorstellung der Gewinner des Innovationspreises Ingenieurwissenschaften. Den vergibt die Sparkasse am Niederrhein zusammen mit dem in Moers ansässigen Förderverein Ingenieurwissenschaften seit mehr als 20 Jahren. Ausgezeichnet werden hervorragende Dissertationen und Masterarbeiten mit Anwendungsbezug, die Absolventen der Universität Duisburg-Essen geschrieben haben.

Den mit 2500 Euro dotierten Preis gewann dieses Jahr Franziska Muckel. In ihrer Dissertation beschäftigte sie sich mit einer Möglichkeit, Computer schneller und leistungsfähiger zu machen. Normalerweise liegen elektrische Ladungen für die Informationsverarbeitung und magnetische Funktionen zur Informationsspeicherung getrennt in einem Computer vor. Muckel verknüpfte beide Elemente auf ein Material. „Die Idee gibt es schon länger“, erklärt die Ingenieurin. Besonders war ihr Versuch aber, da sie die Verknüpfung auf Nanokristallen durchführte, um die Effektivität zu erhöhen. Sie hat somit eine wichtige Grundlagenforschung vorgelegt, an der ihr Doktorvater Professor Gerd Bacher nun weiter arbeiten will.

Für seine Masterarbeit gewann Mohamed Efetürk den Innovationspreis mit 1500 Euro Preisgeld. Er entwickelte eine Verfahrenstechnik zum Einblasen von Koksofengasen bei der Roheisengewinnung. Bislang wird das Verfahren mit Kohlenmonoxid durchgeführt. „Die Gase entziehen dem Eisenerz den Sauerstoff und dadurch entsteht Eisen“, erklärt Efetürk. Durch den Austausch des Gases bei diesem Vorgang könnten jährlich eine halbe Million Tonnen Kohlenstoffdioxyd eingespart werden.