Nachgefasst : Straßenkriminalität in Moers sinkt seit 2016

Moers Die Staatsanwaltschaft hat nun auch Haftbefehl gegen den fünften Tatverdächtigen beantragt. Derweil zeigt ein Blick in die Statistik, dass die Straßenkriminalität in Moers seit 2016 sinkt.

Im Fall des 23-Jährigen, der bei einer Auseinandersetzung in der Nähe des Moerser Bahnhofs am Samstag auf offener Straße erstochen wurde, hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen einen am Dienstag festgenommenen 20 Jahre alten Mann beantragt. Vier weitere Verdächtige sitzen bereits seit Sonntag in Untersuchungshaft.