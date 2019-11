Festival : Acht unterschiedliche Musik-Acts auf zwei Bühnen

The March aus Rheinberg sind nach 21 Jahren Pause wieder am Start. Foto: Ostermann. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Moers/Rheinberg Das Deckelton’s-Quasilectric-Festival setzt am Samstag, 16. November, ab 19 Uhr, im Moerser Bollwerk auf musikalische Vielseitigkeit. Eintrittskarten für die Band-Auftritte gibt es noch an der Abendkasse.

Nachdem das Quasilectric-Festival zweimal erfolgreich im Moerser Bollwerk gelaufen ist, gehen das Musiklabel Dackelton Records und das Bollwerk 107 in die nächste Runde – am Samstag, 16. November, 19 Uhr, unter dem Motto „Dackelton’s Quasilectric Festival“. Karten kosten im Vorverkauf zehn, an der Abendkasse 14 Euro. Online-Tickets gibt es über Reservix und auch bei den örtlichen VVK-Stellen wie die Buchhandlung Schiffer-Neumann in Rheinberg am Holzmarkt. Hard-Tickets gibt es in Moers im Café Mondrian.