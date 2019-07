Energieversorgung in Neukirchen-Vluyn : Enni gibt weiter Gas in Neukirchen

Die Stadt hat den Konzessionsvertrag mit dem Versorger bis 2040 verlängert.

Moers, Rheinberg, Uedem – und jetzt Neukirchen-Vluyn: Die Enni Energie & Umwelt Niederrhein (Enni) hat mit der Unterzeichnung des Konzessionsvertrages in der Bindestrichstadt binnen weniger Monate das vierte Recht zum Betrieb eines Gasnetzes in einer Kommune am Niederrhein erworben. Auch in Neukirchen-Vluyn konnte sich das in Moers ansässige Unternehmen in einem Ausschreibungsverfahren durchsetzen und wird dort wie bereits seit der Jahrtausendwende die Zukunft der Gasversorgung auch in den kommenden zwanzig Jahren gestalten.