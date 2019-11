Gesamtschule in Moers : Gesamtschule unterstützt Offene Einrichtung Meerbeck

Moers Die Offene Einrichtung für Kinder an der Römerstraße in Meerbeck kann ihr Spielgerät aufrüsten. Demnächst werden Kletterwand, Hangelleiter und Kletternetz angebaut. Zu verdanken hat die Einrichtung das der Geschwister-Scholl-Gesamtschule.

Über 2200 Euro spendeten die Schüler an die OEfK. Es handelt sich um einen Teil des Erlöses aus der Kampagne „Dein Tag für Afrika“ des Vereins Aktion Tagwerk. „Arbeiten statt Schule“ hieß es an einem der letzten Schultage vor den Sommerferien – im Garten, in einer Eisdiele, in der Firma der Eltern oder als Babysitter bei den Nachbarn. Insgesamt kamen so über 8800 Euro zusammen – ein neuer Rekord für die Schule, die seit 14 Jahren dabei ist.