Engagement in Moers : „Klartext“ wird jetzt auch Rheinberger Kindern helfen

Moers Der Moeser Kinderhilfsverein erweitert sein Angebot in der Nachbarschaft.

Der Moerrser Verein „Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut!“ hat jetzt eine wichtige Entscheidung getroffen: Ab sofort weiten die Ehrenamtler ihr Engagement für bedürftige Kinder auch auf Rheinberg aus und decken mit ihrer unbürokratischen Soforthilfe den gesamten „Wir 4“- Bereich am Niederrhein ab. Die Mitglieder votierten auf der Jahreshauptversammlung einstimmig für eine entsprechende Satzungsänderung. Sehr zur Freude von Monika Giesen, die mit Michaela Bothen stellvertretend für Rheinbergs Sozialdezernentin Rosemarie Kaltenbach um die Aufnahme Rheinbergs warb. „Wir haben bereits ein gutes Netz an Hilfsangeboten, eine Ergänzung durch die tolle Arbeit Ihres Vereins wäre optimal und würde vielen Kindern helfen.“ In Rheinberg leben 1179 Kinder an der Armutsgrenze. Der Verein Klartext wird sich dort jetzt bekannt machen mit den sozialen Einrichtungen und dem Einzelhandel, ist auf der Suche nach Kooperationspartnern. Dann soll die Einzelfallhilfe starten. Arbeit, die gestemmt werden muss, weshalb die viel beschäftigte Antragsgruppe des Vereins aufstocken muss und nach Freiwilligen sucht.