Schwerer Unfall in Neukirchen-Vluyn : Lkw prallt gegen Baum – Fahrer verletzt

Neukirchen-Vluyn Ein Abschleppunternehmen ist vor Ort, um den Sattelschlepper zu bergen. Die Arbeiten dauern schätzungsweise noch zwei Stunden.

Ein 61 Jahre alter Mann aus Nettetal ist am Mittwochmorgen mit seinem Lkw schwer verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 9 Uhr am Morgen.

Der Mann war mit einem Sattelschlepper eines Wachtendonker Unternehmens in Neukirchen-Vluyn auf der Lintforter Straße in Richtung Friedrich-Heinrich-Allee unterwegs. In Höhe der Einmündung Neenrathstraße kam der Laster aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den 61-Jährigen in ein Krankenhaus.